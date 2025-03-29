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Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Галлахер, Дворак) – 00:23     1:1 Блейк – 00:41     2:1 Холл (Блейк, Джарвис) – 33:46 (pp)     3:1 Ахо (Джарвис, Блейк) – 36:10     4:1 Свечников (Мартинук) – 59:00    

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк, Тейлор Холл, Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. За «Монреаль» отличился Джош Андерсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Монреаль» встретится с «Флоридой».

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