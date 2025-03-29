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Гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в результативном матче НХЛ

Гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в результативном матче НХЛ
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На стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев в серии буллитов. Основное время встречи окончилось со счётом 6:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Шервуд, Гарланд) – 08:51 (pp)     0:2 Бёзер (Хьюз, Зутер) – 10:35     0:3 Дебраск (Бёзер, Зутер) – 13:26 (pp)     1:3 Дженнер (Матейчук, Гудбрансон) – 20:34     2:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 24:54     3:3 Фаббро (Силлинджер, Оливье) – 28:44     3:4 Майерс (Шервуд, Зутер) – 31:23 (sh)     3:5 Рятю (Джошуа, Хьюз) – 46:42     4:5 Матейчук (Дженнер, Фантилли) – 47:03     5:5 Дженнер (Марченко, Веренски) – 56:46 (pp)     6:5 Оливье (Фаббро, Дэнфорт) – 57:08     6:6 Рятю (Джошуа, Шервуд) – 57:31     7:6 Джонсон – 65:00    

В составе победителей в основное время голами отметились Бун Дженнер (дубль), Данте Фаббро, Дентон Матейчук, Мэттью Оливье и российский нападающий Кирилл Марченко. Решающий буллит реализовал Кент Джонсон.

За «Ванкувер» отличились Линус Карлссон, Брок Бёзер, Джейк Дебраск, Тайлер Майерс и Аату Рятю (дубль).

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Оттавой», а «Ванкувер» встретится с «Виннипегом».

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