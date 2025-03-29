Гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в результативном матче НХЛ

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев в серии буллитов. Основное время встречи окончилось со счётом 6:6.

В составе победителей в основное время голами отметились Бун Дженнер (дубль), Данте Фаббро, Дентон Матейчук, Мэттью Оливье и российский нападающий Кирилл Марченко. Решающий буллит реализовал Кент Джонсон.

За «Ванкувер» отличились Линус Карлссон, Брок Бёзер, Джейк Дебраск, Тайлер Майерс и Аату Рятю (дубль).

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Оттавой», а «Ванкувер» встретится с «Виннипегом».