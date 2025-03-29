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«Виннипег» сместил «Вашингтон» с первой строчки общей таблицы НХЛ, обыграв «Нью-Джерси»

«Виннипег» сместил «Вашингтон» с первой строчки общей таблицы НХЛ, обыграв «Нью-Джерси»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на арене «Канада Лайф-центр» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Коннор, Шайфли) – 00:58     2:0 Густафссон (Бэррон, Танев) – 01:52     3:0 Иафалло (Элерс, Моррисси) – 35:45 (pp)     4:0 Шайфли (Коннор) – 39:18    

В составе победителей сразу две заброшенные шайбы в свой актив записал Алекс Иафалло, ещё по одному голу забили Давид Густафссон и Марк Шайфли.

Гостям в сегодняшней встрече отличиться не удалось.

После данной победы в активе «Виннипега» стало 104 очка. Благодаря этому они обошли в общей турнирной таблице НХЛ «Вашингтон», у которого 103 очка. В текущей регулярке лишь эти два клуба сумели преодолеть отметку в 100 очков.

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