«Виннипег» сместил «Вашингтон» с первой строчки общей таблицы НХЛ, обыграв «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на арене «Канада Лайф-центр» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

В составе победителей сразу две заброшенные шайбы в свой актив записал Алекс Иафалло, ещё по одному голу забили Давид Густафссон и Марк Шайфли.

Гостям в сегодняшней встрече отличиться не удалось.

После данной победы в активе «Виннипега» стало 104 очка. Благодаря этому они обошли в общей турнирной таблице НХЛ «Вашингтон», у которого 103 очка. В текущей регулярке лишь эти два клуба сумели преодолеть отметку в 100 очков.