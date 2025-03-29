«Вегас» обыграл на выезде «Чикаго», российские хоккеисты набрали четыре очка

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 5:3.

Российские игроки обоих клубов набрали в этой игре четыре очка — на счету Павла Дорофеева победный гол гостей в большинстве на 57-й минуте, Иван Барбашёв отметился результативным пасом при первой шайбе «Вегаса» на 27-й минуте, Илья Михеев из «Чикаго» оформил ассистентский дубль, поучаствовав в первом и третьем голах своей команды.

В составе «Блэкхоукс» хет-трик сделал Райан Донато, за гостей, помимо Дорофеева, отличились Марк Стоун, Виктор Олофссон (дубль) и Бретт Хауден в пустые ворота.

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