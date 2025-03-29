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Чикаго Блэкхоукс — Вегас Голден Найтс, результат матча 29 марта 2025, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

«Вегас» обыграл на выезде «Чикаго», российские хоккеисты набрали четыре очка
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В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Донато (Дель Мастро, Михеев) – 16:15     1:1 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 26:41     1:2 Олофссон (Карлссон, Колесар) – 27:34     2:2 Донато (Велено, Кайзер) – 36:14     3:2 Донато (Михеев, Бедард) – 36:29     3:3 Олофссон (Смит, Карлссон) – 42:06     3:4 Дорофеев (Ханифин, Карлссон) – 56:49 (pp)     3:5 Хауден (Стоун) – 59:18    

Российские игроки обоих клубов набрали в этой игре четыре очка — на счету Павла Дорофеева победный гол гостей в большинстве на 57-й минуте, Иван Барбашёв отметился результативным пасом при первой шайбе «Вегаса» на 27-й минуте, Илья Михеев из «Чикаго» оформил ассистентский дубль, поучаствовав в первом и третьем голах своей команды.

В составе «Блэкхоукс» хет-трик сделал Райан Донато, за гостей, помимо Дорофеева, отличились Марк Стоун, Виктор Олофссон (дубль) и Бретт Хауден в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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