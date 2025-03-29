Хеллебайк вернул себе чистое первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ, опередив Василевского
Поделиться
Американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил свой седьмой «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ, отразив все 24 броска в створ в домашней игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0). Этот результат позволил Хеллебайку вновь опередить российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и выйти в единоличные лидеры лиги по числу шат-аутов в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Коннор, Шайфли) – 00:58 2:0 Густафссон (Бэррон, Танев) – 01:52 3:0 Иафалло (Элерс, Моррисси) – 35:45 (pp) 4:0 Шайфли (Коннор) – 39:18
Василевский с шестью «сухарями» остался на чистом втором месте. В топ-5 НХЛ с пятью шат-аутами в сезоне входят ещё два российских вратаря — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»).
Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям
Комментарии
- 29 марта 2025
-
06:50
-
06:28
-
06:00
-
05:05
-
04:45
-
03:00
-
02:34
- 28 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:39
-
22:30
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
20:57
-
20:46