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Хеллебайк вернул себе чистое первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ, опередив Василевского

Хеллебайк вернул себе чистое первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ, опередив Василевского
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Американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил свой седьмой «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ, отразив все 24 броска в створ в домашней игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0). Этот результат позволил Хеллебайку вновь опередить российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и выйти в единоличные лидеры лиги по числу шат-аутов в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Коннор, Шайфли) – 00:58     2:0 Густафссон (Бэррон, Танев) – 01:52     3:0 Иафалло (Элерс, Моррисси) – 35:45 (pp)     4:0 Шайфли (Коннор) – 39:18    

Василевский с шестью «сухарями» остался на чистом втором месте. В топ-5 НХЛ с пятью шат-аутами в сезоне входят ещё два российских вратаря — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»).

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