Хеллебайк вернул себе чистое первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ, опередив Василевского

Американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил свой седьмой «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ, отразив все 24 броска в створ в домашней игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0). Этот результат позволил Хеллебайку вновь опередить российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и выйти в единоличные лидеры лиги по числу шат-аутов в текущем сезоне.

Василевский с шестью «сухарями» остался на чистом втором месте. В топ-5 НХЛ с пятью шат-аутами в сезоне входят ещё два российских вратаря — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»).

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