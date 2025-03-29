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«Рейнджерс» проиграли «Анахайму». У Панарина — два ассиста, у Шестёркина — 28 сейвов

«Рейнджерс» проиграли «Анахайму». У Панарина — два ассиста, у Шестёркина — 28 сейвов
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В ночь с 28 на 29 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Панарин, Миллер) – 03:20     1:1 Киллорн (Карлссон) – 16:55 (sh)     1:2 Миллер (Кайлли, Лафреньер) – 18:48     1:3 Лафреньер (Миллер) – 20:14     2:3 Карлссон (Целльвегер, Зеграс) – 42:22     2:4 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 44:35 (pp)     3:4 Готье (Карлссон, ЛаКомбе) – 54:12     4:4 Целльвегер (Минтюков, Карлссон) – 58:15     5:4 Мактавиш (ЛаКомбе, Готье) – 60:59    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Алекс Киллорн, Лео Карлссон, Каттер Готье, Олен Целльвегер, а также Мэйсон Мактавиш (в овертайме). Российский защитник Павел Минтюков отличился результативным пасом.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Адам Фокс, Джей Ти Миллер, Алекси Лафреньер, Мика Зибанеджад. Россицский защитник Артемий Панарин сделал два ассиста. Его соотечественник, вратарь Игорь Шестёркин записал в свой актив 28 спасений.

«Анахайм» занимает 12 место на Западе с 72 очками. «Рейнджерс» идёт 10-м на Востоке, имея в своём активе 75 очков.

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