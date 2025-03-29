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«Рейнджерс» проиграли «Анахайму». У Панарина — два ассиста, у Шестёркина — 28 сейвов

В ночь с 28 на 29 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Алекс Киллорн, Лео Карлссон, Каттер Готье, Олен Целльвегер, а также Мэйсон Мактавиш (в овертайме). Российский защитник Павел Минтюков отличился результативным пасом.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Адам Фокс, Джей Ти Миллер, Алекси Лафреньер, Мика Зибанеджад. Россицский защитник Артемий Панарин сделал два ассиста. Его соотечественник, вратарь Игорь Шестёркин записал в свой актив 28 спасений.

«Анахайм» занимает 12 место на Западе с 72 очками. «Рейнджерс» идёт 10-м на Востоке, имея в своём активе 75 очков.