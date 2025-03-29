НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 72 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 104 очками после 73 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.