НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 марта
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Сегодня, 29 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Шервуд, Гарланд) – 08:51 (pp) 0:2 Бёзер (Хьюз, Зутер) – 10:35 0:3 Дебраск (Бёзер, Зутер) – 13:26 (pp) 1:3 Дженнер (Матейчук, Гудбрансон) – 20:34 2:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 24:54 3:3 Фаббро (Силлинджер, Оливье) – 28:44 3:4 Майерс (Шервуд, Зутер) – 31:23 (sh) 3:5 Рятю (Джошуа, Хьюз) – 46:42 4:5 Матейчук (Дженнер, Фантилли) – 47:03 5:5 Дженнер (Марченко, Веренски) – 56:46 (pp) 6:5 Оливье (Фаббро, Дэнфорт) – 57:08 6:6 Рятю (Джошуа, Шервуд) – 57:31 7:6 Джонсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Галлахер, Дворак) – 00:23 1:1 Блейк – 00:41 2:1 Холл (Блейк, Джарвис) – 33:46 (pp) 3:1 Ахо (Джарвис, Блейк) – 36:10 4:1 Свечников (Мартинук) – 59:00
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Беннетт (Барков, Самоскевич) – 22:28 (pp) 1:1 Дурзи (Хэйтон) – 41:55 2:1 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:18
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Коннор, Шайфли) – 00:58 2:0 Густафссон (Бэррон, Танев) – 01:52 3:0 Иафалло (Элерс, Моррисси) – 35:45 (pp) 4:0 Шайфли (Коннор) – 39:18
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Донато (Дель Мастро, Михеев) – 16:15 1:1 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 26:41 1:2 Олофссон (Карлссон, Колесар) – 27:34 2:2 Донато (Велено, Кайзер) – 36:14 3:2 Донато (Михеев, Бедард) – 36:29 3:3 Олофссон (Смит, Карлссон) – 42:06 3:4 Дорофеев (Ханифин, Карлссон) – 56:49 (pp) 3:5 Хауден (Стоун) – 59:18
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Панарин, Миллер) – 03:20 1:1 Киллорн (Карлссон) – 16:55 (sh) 1:2 Миллер (Кайлли, Лафреньер) – 18:48 1:3 Лафреньер (Миллер) – 20:14 2:3 Карлссон (Целльвегер, Зеграс) – 42:22 2:4 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 44:35 (pp) 3:4 Готье (Карлссон, ЛаКомбе) – 54:12 4:4 Целльвегер (Минтюков, Карлссон) – 58:15 5:4 Мактавиш (ЛаКомбе, Готье) – 60:59
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 72 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 104 очками после 73 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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