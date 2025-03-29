Артемий Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин набрал два и более очка в 153-й игре за «синерубашечников». Это повторение шестого результата в истории клуба Уолта Ткачука.
Рекорд по данному показателю принадлежит Роду Гилберту — 265 встреч с двумя и более очками за «Рейнджерс».
В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Панарин, Миллер) – 03:20 1:1 Киллорн (Карлссон) – 16:55 (sh) 1:2 Миллер (Кайлли, Лафреньер) – 18:48 1:3 Лафреньер (Миллер) – 20:14 2:3 Карлссон (Целльвегер, Зеграс) – 42:22 2:4 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 44:35 (pp) 3:4 Готье (Карлссон, ЛаКомбе) – 54:12 4:4 Целльвегер (Минтюков, Карлссон) – 58:15 5:4 Мактавиш (ЛаКомбе, Готье) – 60:59
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