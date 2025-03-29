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Артемий Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками

Артемий Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин набрал два и более очка в 153-й игре за «синерубашечников». Это повторение шестого результата в истории клуба Уолта Ткачука.

Рекорд по данному показателю принадлежит Роду Гилберту — 265 встреч с двумя и более очками за «Рейнджерс».

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Панарин, Миллер) – 03:20     1:1 Киллорн (Карлссон) – 16:55 (sh)     1:2 Миллер (Кайлли, Лафреньер) – 18:48     1:3 Лафреньер (Миллер) – 20:14     2:3 Карлссон (Целльвегер, Зеграс) – 42:22     2:4 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 44:35 (pp)     3:4 Готье (Карлссон, ЛаКомбе) – 54:12     4:4 Целльвегер (Минтюков, Карлссон) – 58:15     5:4 Мактавиш (ЛаКомбе, Готье) – 60:59    
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