Артемий Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин набрал два и более очка в 153-й игре за «синерубашечников». Это повторение шестого результата в истории клуба Уолта Ткачука.

Рекорд по данному показателю принадлежит Роду Гилберту — 265 встреч с двумя и более очками за «Рейнджерс».

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.