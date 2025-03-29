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Вратарь Хеллебайк обновил рекорд «Виннипега» по количеству «сухих» матчей в сезоне

Вратарь Хеллебайк обновил рекорд «Виннипега» по количеству «сухих» матчей в сезоне
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Американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил свой седьмой «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ, отразив все 24 броска в створ в домашней игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хеллебайк обновил свой же рекорд «Виннипега» по количеству «сухих» матчей в сезоне. Ранее у Коннора было по шесть «сухарей» в сезонах-2017/2018, 2019/2020.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на арене «Канада Лайф-центр» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

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