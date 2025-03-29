«Пройти мимо такого сложно». Дементьев — о влиянии ухода Тортореллы на голы Мичкова

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о дубле российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова после увольнения главного тренера «лётчиков» Джона Тортореллы.

«Считаю, что есть два аспекта, которые повлияли на то, что он не забивал, и ходили слухи о том, что Торторелла не справляется или управляет не так с ведущими игроками команды. Именно поэтому Мичкову не удавалось забить, и второе, конечно, проявить себя перед тренером, который исполняет обязанности, — это очень важный момент.

Отмотайте десять игр назад, и как описывали игру Мичкова в прессе в восторженных тонах. Понимаю, что Матвей профессионал, и надеюсь, что на него это мало влияет, тем не менее пройти мимо такого сложно, и всё это витало в воздухе и дало отпечаток на игровых возможностях спортсмена», — цитирует Дементьева Vprognoze.