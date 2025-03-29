«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.