Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават — Сибирь: во сколько начало 2-го матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 (Кубок Гагарина), где смотреть прямую трансляцию

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

Материалы по теме
СКА вновь неуправляем, «Сибирь» рано хоронить. Мнение по стартовым матчам плей-офф КХЛ
СКА вновь неуправляем, «Сибирь» рано хоронить. Мнение по стартовым матчам плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android