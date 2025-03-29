Двукратный олимпийский чемпион: величие Овечкина не в рекорде, а в командном результате

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук рассказал об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на командный результат.

«Надеюсь, на финишную прямую выходит снайперская гонка Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, которой здесь уделяется огромное внимание.

Матч «Вашингтона» и «Виннипега», лидеров чемпионата, стал показательным. Столичный клуб в общем-то главную задачу регулярки решил, где-то его капитан мог бы сыграть и на личную статистику, но этого не происходит.

Наоборот, внешнее впечатление такое, что Овечкин идёт не за личным рекордом, а за командным результатом. Капитан, можно сказать, растворён в командных интересах — и «Вашингтон» на максимуме готовится к плей-офф, к борьбе за Кубок Стэнли. Этот фактор считаю очень важным, ведь хоккей — командная игра. И этот фактор только подчёркивает величие Овечкина», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.