Кожевников назвал проблему СКА в первой игре серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил первый матч серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).
«Моменты были у обеих команд, СКА свои не реализовал, к сожалению. Равная игра, кому-то повезло больше, кому-то меньше. С завершением атаки у питерцев проблемы. Удаления? В любой игре будут нарушения, это нормально, это плей-офф. По одной игре судить, кто пройдёт дальше, нельзя ни в коем случае. Шансы равные у обеих команд, один матч ни о чём не говорит», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».
Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА.
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