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Кожевников назвал проблему СКА в первой игре серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Кожевников назвал проблему СКА в первой игре серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил первый матч серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

«Моменты были у обеих команд, СКА свои не реализовал, к сожалению. Равная игра, кому-то повезло больше, кому-то меньше. С завершением атаки у питерцев проблемы. Удаления? В любой игре будут нарушения, это нормально, это плей-офф. По одной игре судить, кто пройдёт дальше, нельзя ни в коем случае. Шансы равные у обеих команд, один матч ни о чём не говорит», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА.

Матч «Динамо» — СКА 29 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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