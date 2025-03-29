Расписание матчей 1/8 финала ВХЛ на 29 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 29 марта, пройдут четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
08:01
-
06:50
-
06:28
-
06:00
-
05:05
-
04:45
-
03:00
-
02:34
- 28 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:46