Расписание матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2025 года
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Сегодня, 29 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
МХК Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 3-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Серии плей-ин Восточной конференции:
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).
Серии плей-ин Западной конференции:
«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.
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