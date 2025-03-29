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Трактор — Адмирал: онлайн-трансляция второго матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 (Кубок Гагарина) начнется в 14:30 по МСК

«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 29 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Адмирала». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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