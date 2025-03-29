«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 29 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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