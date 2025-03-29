Защитник «Металлурга» Никита Камалов объяснил свой поступок у ворот «Авангарда»
Поделиться
Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал поражение во второй встрече серии плей-офф КХЛ от «Авангарда» (2:3 ОТ) и объяснил, почему выпил воды из бутылки вратаря омского клуба Никиты Серебрякова.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5) 1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5) 2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5) 2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5) 2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)
«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. В Омске надо кровь из носу забирать две игры. Мы сделали выводы по сравнению с первым матчем. Начали игру аккуратнее, без нервотрёпки. Нам надо ещё добавить в реализации, тогда всё получится.
Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — цитирует Камалова сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
08:01
-
06:50
-
06:28
-
06:00
-
05:05
-
04:45
-
03:00
-
02:34
- 28 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:46