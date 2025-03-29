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Защитник «Металлурга» Никита Камалов объяснил свой поступок у ворот «Авангарда»

Защитник «Металлурга» Никита Камалов объяснил свой поступок у ворот «Авангарда»
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Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал поражение во второй встрече серии плей-офф КХЛ от «Авангарда» (2:3 ОТ) и объяснил, почему выпил воды из бутылки вратаря омского клуба Никиты Серебрякова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5)     1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5)     2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5)     2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5)     2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)    

«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. В Омске надо кровь из носу забирать две игры. Мы сделали выводы по сравнению с первым матчем. Начали игру аккуратнее, без нервотрёпки. Нам надо ещё добавить в реализации, тогда всё получится.

Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — цитирует Камалова сайт КХЛ.

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