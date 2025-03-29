Защитник «Металлурга» Никита Камалов объяснил свой поступок у ворот «Авангарда»

Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал поражение во второй встрече серии плей-офф КХЛ от «Авангарда» (2:3 ОТ) и объяснил, почему выпил воды из бутылки вратаря омского клуба Никиты Серебрякова.

«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. В Омске надо кровь из носу забирать две игры. Мы сделали выводы по сравнению с первым матчем. Начали игру аккуратнее, без нервотрёпки. Нам надо ещё добавить в реализации, тогда всё получится.

Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — цитирует Камалова сайт КХЛ.