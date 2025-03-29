Нападающий «Спартака» — о «Северстали»: пускай там сами что-то рисуют, придумывают

Нападающий «Спартака» Александр Беляев поделился ожиданиями от матчей серии Кубка Гагарина на домашней арене «Северстали». Напомним, красно-белые выигрывают в серии со счётом 2-0.

«Насколько изменится картина игры Череповца у них дома? Мне без разницы, какая у них картина. Пускай там сами что-то рисуют, придумывают. Не только мне, а всей команде. Мы играем в свою игру, гнём свою линию», — приводит слова Беляева «Советский спорт».

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.