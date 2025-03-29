Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ФХР к ИИХФ по делу Федотова 5 мая

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ФХР к ИИХФ по делу Федотова 5 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по делу вратаря Ивана Федотова 5 мая.

«Наша апелляция по наложенному на нас штрафу по делу Федотова будет рассмотрена 5 мая. Сумма штрафа беспрецедентно большая, а ситуация, по нашему мнению, уже разрешилась — игрок уже выступает за «Филадельфию», претензий у клуба Национальной хоккейной лиги нет», — приводит слова генерального директора ФХР Дмитрия Курбатова ТАСС.

Напомним, 6 мая 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 млн швейцарских франков (100,5 млн рублей) за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА в сезоне-2023/2024. Такое решение было принято на основании того, что выступление Федотова за ЦСКА происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ. В конце мая ФХР направила в CAS апелляцию.

Материалы по теме
Громкому делу Федотова — два месяца. Про него никому неудобно вспоминать?
Громкому делу Федотова — два месяца. Про него никому неудобно вспоминать?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android