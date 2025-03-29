Защитник СКА Педан: «Динамо» в первой игре серии меня ничем не удивило

Защитник СКА Андрей Педан высказался о первом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1:3, 0-1).

— «Динамо» в первом матче удивило чем-то, чего не было в очных матчах со СКА в регулярном чемпионате?

— «Динамо» всегда играет системно. У Кудашова всегда такой структурированный хоккей. Я с ним знаком — играл у него целый сезон. Поэтому динамовцы меня ничем не удивили. Команда хорошая, мастеровитая. Мы пропустили от неё две шайбы в меньшинстве — надо эти детали подкрутить. Серия только начинается, верим, что результаты будут только лучше для нас, — цитируют Педана «Известия».

Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА.