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Защитник СКА Педан: «Динамо» в первой игре серии меня ничем не удивило

Защитник СКА Педан: «Динамо» в первой игре серии меня ничем не удивило
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Защитник СКА Андрей Педан высказался о первом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1:3, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

— «Динамо» в первом матче удивило чем-то, чего не было в очных матчах со СКА в регулярном чемпионате?
— «Динамо» всегда играет системно. У Кудашова всегда такой структурированный хоккей. Я с ним знаком — играл у него целый сезон. Поэтому динамовцы меня ничем не удивили. Команда хорошая, мастеровитая. Мы пропустили от неё две шайбы в меньшинстве — надо эти детали подкрутить. Серия только начинается, верим, что результаты будут только лучше для нас, — цитируют Педана «Известия».

Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА.

Матч «Динамо» — СКА 29 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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