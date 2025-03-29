Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вячеслав Фетисов рассказал, с какой командой ВХЛ можно сравнить «Северсталь» по стилю игры

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что игра «Северстали» похожа на выступление «Химика» из Всероссийской хоккейной лиги.

«Интрига [в серии «Спартак» — «Севертсаль»] сохраняется. Кстати, «Северсталь» мне напоминает воскресенский «Химик» — и по цветам, и стилю игры. Да, команда со своим характером, почерком. По крайней мере, и болельщикам интересно. Серия ещё не закончилась», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

Следующие матчи в серии «Спартак» — «Северсталь» (2-0) состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.