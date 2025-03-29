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Вячеслав Фетисов рассказал, с какой командой ВХЛ можно сравнить «Северсталь» по стилю игры

Вячеслав Фетисов рассказал, с какой командой ВХЛ можно сравнить «Северсталь» по стилю игры
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что игра «Северстали» похожа на выступление «Химика» из Всероссийской хоккейной лиги.

«Интрига [в серии «Спартак» — «Севертсаль»] сохраняется. Кстати, «Северсталь» мне напоминает воскресенский «Химик» — и по цветам, и стилю игры. Да, команда со своим характером, почерком. По крайней мере, и болельщикам интересно. Серия ещё не закончилась», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

Следующие матчи в серии «Спартак» — «Северсталь» (2-0) состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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