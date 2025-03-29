«Видимо, перекладываем ответственность». Кручинин о малом количестве бросков «Северстали»

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин ответил на вопрос, почему команда наносила мало бросков по воротам «Спартака» во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

«Мало бросали? Это командное решение. Да, есть такие моменты, когда игроку стоит взять ответственность на себя и делать решающий бросок. Мы, видимо, перекладываем эту ответственность, разыгрываем до верного, ещё что-то. Наверное, этой нацеленности на ворота нам где-то и не хватает, чтобы совершить этот бросок, сыграть на пятаке, закрыть вратаря. Такого нам не хватает, стоит добавить в этом точно», — цитирует Кручинина «Советский спорт».