«Видимо, перекладываем ответственность». Кручинин о малом количестве бросков «Северстали»
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Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин ответил на вопрос, почему команда наносила мало бросков по воротам «Спартака» во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин) – 17:01 (5x5) 1:1 Котляревский (Щучинов, Alexei Kruchinin) – 22:02 (5x4) 2:1 Пашин – 36:58 (5x5) 3:1 Локтионов (Вишневский, Голдобин) – 40:23 (5x4) 3:2 Котляревский (Щучинов, Скоренов) – 52:29 (5x4) 4:2 Ружичка – 55:49 (4x5)
«Мало бросали? Это командное решение. Да, есть такие моменты, когда игроку стоит взять ответственность на себя и делать решающий бросок. Мы, видимо, перекладываем эту ответственность, разыгрываем до верного, ещё что-то. Наверное, этой нацеленности на ворота нам где-то и не хватает, чтобы совершить этот бросок, сыграть на пятаке, закрыть вратаря. Такого нам не хватает, стоит добавить в этом точно», — цитирует Кручинина «Советский спорт».
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