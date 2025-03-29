Егор Заврагин — самый молодой вратарь СКА, отыгравший полный матч в плей-офф

Вратарь СКА Егор Заврагин после первого матча серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (1:3, 0-1) стал самым молодым вратарём армейского клуба, отыгравшим полную встречу в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

На 27 марта 2025 года ему исполнилось 19 лет, семь месяцев и четыре дня. При этом сменщик Егора Павел Мойсевич год назад в своём единственном матче в розыгрыше Кубка Гагарина 1 марта с «Торпедо» вышел на лёд в возрасте 19 лет 5 месяцев и 1 день. Мойсевич вступил в игру по ходу первого периода, заменив Никиту Серебрякова, и отыграл 49 минут и 27 секунд.

Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА.