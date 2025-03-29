Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 29 марта
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Сегодня, 29 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
29 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Анисимов – 00:34 0:2 Лукашевич (Горбачёв) – 01:09 (3x3) 1:2 Хмелевски (Сулейманов) – 02:46 (3x3) 1:3 Слыш (Коробов) – 03:45 (3x3) 2:3 Щитов (Крикунов) – 05:42 (3x3) 2:4 Серафимович (Павлович) – 07:42 (3x3) 2:5 Лукашевич (Павлович) – 10:24 (3x3) 3:5 Сулейманов – 13:12 3:6 Слыш (Кубраков) – 18:02 (3x3) 4:6 Сулейманов – 18:14 4:7 Слыш (Кубраков) – 19:40 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
29 марта 2025, суббота. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
9 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Богуш (Губарев) – 00:20 (3x3) 1:1 Сулейманов – 01:04 2:1 Макаров (Крикунов) – 02:41 (3x3) 3:1 Хмелевски – 02:52 (3x3) 4:1 Хамматов (Сулейманов) – 03:38 (3x3) 5:1 Щитов (Макаров) – 05:23 (3x3) 5:2 Бородкин (Егор Иванов) – 06:18 (3x3) 5:3 Несветаев – 07:21 (3x3) 6:3 Крикунов (Валеев) – 12:53 (3x3) 7:3 Сулейманов (Валеев) – 15:53 (3x3) 7:4 Акишин (Аскаров) – 16:14 (3x3) 8:4 Валеев (Сулейманов) – 16:33 (3x3) 9:4 Сулейманов (Хмелевски) – 18:05 (3x3) 9:5 Бородкин (Егор Иванов) – 20:52 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
29 марта 2025, суббота. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Олейников – 06:24 2:0 Полукаров (Марченков) – 17:18 (3x3) 2:1 Павлович – 17:37 2:2 Павлович (Лукашевич) – 18:19 (3x3) 3:2 Марченков – 20:59
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
6 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Гончар (Марченков) – 00:08 (3x3) 2:0 Олейников – 00:29 2:1 Богуш (Пеньковский) – 01:08 (3x3) 3:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 02:37 (3x3) 3:2 Бородкин (Несветаев) – 04:25 (3x3) 3:3 Губарев (Аскаров) – 07:57 (3x3) 3:4 Акишин – 13:53 (3x3) 4:4 Марченков – 16:50 5:4 Олейников (Гончар) – 17:17 (3x3) 6:4 Гончар (Олейников) – 19:36 (3x3) 6:5 Аскаров (Несветаев) – 20:25 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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