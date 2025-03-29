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Двукратный олимпийский чемпион: по своему стилю Торторелла Мичкову как раз подходил

Двукратный олимпийский чемпион: по своему стилю Торторелла Мичкову как раз подходил
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил, как увольнение главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы может сказаться на игре российского форварда «лётчиков» Матвея Мичкова.

— Для Матвея Мичкова это увольнение в плюс или минус?
— Тортореллу здесь считают тренером старой закалки, с элементами авторитаризма. Тут трудно сказать, как шло его взаимодействие с Мичковым, талантливым, но тоже не самым лёгким для любого тренера хоккеистом. Возможно, по своему стилю Торторелла Мичкову как раз подходил. Хотя в их взаимоотношениях возникали и эксцессы. Кстати, на увольнение тренера «Филадельфия» ответила победой, завершившей серию поражений. Отличный матч провёл и Мичков, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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