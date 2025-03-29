Каменский: если ЦСКА не пройдёт первый раунд плей-офф, для команды это будет удар

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина. Напомним, московский клуб проигрывает в серии минскому «Динамо» со счётом 0-2.

«Для ЦСКА всегда самые высокие задачи и самые высокие, как говорится, результаты. Конечно, если армейцы не пройдут первый раунд, то для них будет это удар. Но у них есть обстоятельства: у них Каменев выбыл, который один из основных. Я думаю, что не так всё просто, они будут биться, и так просто армейцы не сдадутся», — приводит слова Каменского LiveResult.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.