«Будем наказывать спортивными действиями». Форвард минского «Динамо» о грубости Долженкова

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук прокомментировал грубую игру со стороны форварда ЦСКА Кирилла Долженкова во втором матче серии Кубка Гагарина — 2025 между командами.

«Конечно это было не спортивно, то, что сделал человек. Начал бить за три секунды [до конца матча] по Крису. Надеюсь, что у Криса будет всё хорошо и без травмы. Будем стараться не отвечать на грязь, будем наказывать какими-то спортивными действиями, игрой в большинстве, голами. Пусть они выводятся на это и получают удаления», — приводит слова Пинчука пресс-служба «Динамо».

Напомним, в конце третьего периода Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).