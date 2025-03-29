Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будем наказывать спортивными действиями». Форвард минского «Динамо» о грубости Долженкова

«Будем наказывать спортивными действиями». Форвард минского «Динамо» о грубости Долженкова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук прокомментировал грубую игру со стороны форварда ЦСКА Кирилла Долженкова во втором матче серии Кубка Гагарина — 2025 между командами.

«Конечно это было не спортивно, то, что сделал человек. Начал бить за три секунды [до конца матча] по Крису. Надеюсь, что у Криса будет всё хорошо и без травмы. Будем стараться не отвечать на грязь, будем наказывать какими-то спортивными действиями, игрой в большинстве, голами. Пусть они выводятся на это и получают удаления», — приводит слова Пинчука пресс-служба «Динамо».

Напомним, в конце третьего периода Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).

Материалы по теме
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ
Видео
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android