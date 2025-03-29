Плющев: не вижу, как ЦСКА может спасти серию Кубка Гагарина с минским «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру ЦСКА в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (0-2).

«Если говорить прямо, то минское »Динамо« по всем статьям переиграло ЦСКА в этих матчах. А то, что у ЦСКА есть проблемы, я говорил по ходу всего сезона. Так что для меня результат не стал удивительным, но возникло чувство большого сожаления с учётом истории и хоккейной культуры ЦСКА. Для меня это не самый приятный момент в плей-офф. Честно говоря, не вижу, как ЦСКА может спасти серию. Не вижу у команды внутренних резервов, тем более что внутри не всё в порядке, в том числе и в руководстве команды», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».