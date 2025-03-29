Артюхин — об ударах Долженкова: это был очень грязный поступок, надеюсь, ему вправят мозги

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о скандальном инциденте в концовке матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и ЦСКА (5:3), когда форвард армейцев Кирилл Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минчан Криса Тирни.

«На самом деле, это был очень грязный поступок, я негативно к этому отношусь. Не понимаю, почему Долженков так сделал. Если ты хочешь завести команду, тогда сбрасывай перчатки, как настоящий мужик. К чему эти удары клюшкой? Долженков – парень молодой и неопытный. Надеюсь, ему мозги вправят. Есть ли в Минске такие люди, которые могут наказать его за такую игру? Я считаю, что это в плей-офф никуда не годится. Долженков мог нанести травму. Я всё понимаю, когда играют жёстко. Но такие моменты я никогда не приветствовал. За это игроков надо наказывать», – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, эпизод произошёл в конце третьего периода, когда прозвучал свисток. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).