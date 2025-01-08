Хет-трик Уилсона помог «Салавату» разгромить «Сибирь» во втором матче плей-офф кряду

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 8:2. Счёт в серии 2-0 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе хозяев отличились Александр Хмелевски, Скотт Уилсон (трижды), Ильдан Газимов, Владислав Ефремов, Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Тревор Мёрфи и Владислав Кара.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.