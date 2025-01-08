«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал равным — 1-1.

Павел Шэн открыл счёт во встрече на 23-й минуте с передачи Даниила Гутика. На 27-й минуте матча Никита Коростелёв сравнял счёт с передачи Максима Шабанова.

В овертайме победной шайбой отметился Артём Блажиевский.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.