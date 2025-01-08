«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Поделиться
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал равным — 1-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Гутик) – 22:33 (5x5) 1:1 Коростелёв (Шабанов) – 26:29 (5x5) 2:1 Блажиевский (Кадейкин) – 61:15 (5x5)
Павел Шэн открыл счёт во встрече на 23-й минуте с передачи Даниила Гутика. На 27-й минуте матча Никита Коростелёв сравнял счёт с передачи Максима Шабанова.
В овертайме победной шайбой отметился Артём Блажиевский.
Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
17:07
-
16:59
-
16:27
-
16:11
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:26
-
14:04
-
13:45
-
13:30
-
13:12
-
12:50
-
12:32
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
08:01