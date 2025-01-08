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Трактор — Адмирал, результат второго матча 29 марта 2025, счёт 2:1 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал равным — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Гутик) – 22:33 (5x5)     1:1 Коростелёв (Шабанов) – 26:29 (5x5)     2:1 Блажиевский (Кадейкин) – 61:15 (5x5)    

Павел Шэн открыл счёт во встрече на 23-й минуте с передачи Даниила Гутика. На 27-й минуте матча Никита Коростелёв сравнял счёт с передачи Максима Шабанова.

В овертайме победной шайбой отметился Артём Блажиевский.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

Сетка плей-офф КХЛ
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