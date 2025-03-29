Скотт Уилсон стал вторым игроком в истории Кубка Гагарина, набравшим 6 очков в одном матче

Форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (8:2) заработал 6 (3+3) очков и стал первым игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ и вторым игроком в истории Кубка Гагарина, набравшим шесть очков в одном матче плей-офф

Канадский нападающий отметился в этой встрече тремя голами и таким же количеством результативных передач. Отметим, что ранее набрать такое количество очков в одной игре удалось Никите Гусеву в 2022 году.

Следующая встреча между командами пройдёт в Новосибирске в понедельник, 31 марта.