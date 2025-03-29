Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

– Такой игра и должна быть в плей-офф. Первые два периода «Трактор» владел инициативой. В третьем периоде мы были ближе к победе. У нас были моменты, не смогли их реализовать. В овертайме цена ошибки очень высока. Соперник нас наказал. Едем домой. Продолжим сражаться там.

– Насколько чувствительно поражение именно в овертайме?

– Уже его забыли. Нет времени на переживания, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.