Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Гутик) – 22:33 (5x5) 1:1 Коростелёв (Шабанов) – 26:29 (5x5) 2:1 Блажиевский (Кадейкин) – 61:15 (5x5)
– Такой игра и должна быть в плей-офф. Первые два периода «Трактор» владел инициативой. В третьем периоде мы были ближе к победе. У нас были моменты, не смогли их реализовать. В овертайме цена ошибки очень высока. Соперник нас наказал. Едем домой. Продолжим сражаться там.
– Насколько чувствительно поражение именно в овертайме?
– Уже его забыли. Нет времени на переживания, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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