«Тяжело обороняться». Епанчинцев — о поражении «Сибири» со счётом 2:8

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении своей команды от «Салавата Юлаева» (2:8) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошее начало, наконец-то забили — два гола. Как и в первой игре, сильнейшее большинство соперника сработало. Почему столько удалений, будем разбираться. У соперника больше опыта, когда провоцируют, ребята начинают отвечать. Когда выходит пять нападающих мастеровитых, тяжело обороняться. Найдём противоядие против большинства, надо не давать сопернику шанс. Игра в неравных составах сделала результат», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.