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Епанчинцев сказал, что нужно исправить «Сибири» после двух поражений с общим счётом 2:15

Епанчинцев сказал, что нужно исправить «Сибири» после двух поражений с общим счётом 2:15
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, что нужно исправить его команде после двух поражений от «Салавата Юлаева» с общим счётом 2:15.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)     7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4)     0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4)     2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4)     3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5)     4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5)     5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5)     6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5)     7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4)     8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)    

— Что нужно исправить?
— Удаления, игру в меньшинстве. В каждой игре есть ошибки, но надо искать против сильного большинства оборону, которая поможет.

— Как упустили нить игры?
— Понятно, что старались. Тяжело, когда соперник превосходит в скоростях, мы это понимаем. Видим, что защитники не справлялись с быстрым нападением. Когда соперник владеет инициативой, тяжело что-то сделать. Где-то готовились к следующей игре уже, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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