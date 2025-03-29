Епанчинцев сказал, что нужно исправить «Сибири» после двух поражений с общим счётом 2:15

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, что нужно исправить его команде после двух поражений от «Салавата Юлаева» с общим счётом 2:15.

— Что нужно исправить?

— Удаления, игру в меньшинстве. В каждой игре есть ошибки, но надо искать против сильного большинства оборону, которая поможет.

— Как упустили нить игры?

— Понятно, что старались. Тяжело, когда соперник превосходит в скоростях, мы это понимаем. Видим, что защитники не справлялись с быстрым нападением. Когда соперник владеет инициативой, тяжело что-то сделать. Где-то готовились к следующей игре уже, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.