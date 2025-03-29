Епанчинцев — о профессионализме хоккеистов «Сибири»: от этих игр их будущее зависит

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после поражения от «Салавата Юлаева» (2:8) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги высказался о профессионализме игроков своей команды.

— Допускаете, что кто-то мог не подойти к плей-офф профессионально? Мол, задача выполнена.

— Да нет, мы так не думаем, потому что все прекрасно понимают, делали на этом акцент – от этих игр их будущее зависит, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» проигрывает «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 0-2.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.