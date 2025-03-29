Епанчинцев — о профессионализме хоккеистов «Сибири»: от этих игр их будущее зависит
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после поражения от «Салавата Юлаева» (2:8) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги высказался о профессионализме игроков своей команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4) 0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5) 1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4) 2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4) 3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5) 4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5) 5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5) 6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5) 7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4) 8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)
— Допускаете, что кто-то мог не подойти к плей-офф профессионально? Мол, задача выполнена.
— Да нет, мы так не думаем, потому что все прекрасно понимают, делали на этом акцент – от этих игр их будущее зависит, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Сибирь» проигрывает «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 0-2.
Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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