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Гру: «Трактор» пока не в лучшей форме. Нам нужно становиться лучше

Гру: «Трактор» пока не в лучшей форме. Нам нужно становиться лучше
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ) подвёл итоги встречи и оценил форму своей команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Гутик) – 22:33 (5x5)     1:1 Коростелёв (Шабанов) – 26:29 (5x5)     2:1 Блажиевский (Кадейкин) – 61:15 (5x5)    

– Большая победа. В плей-офф необходимо найти свой способ играть и чувствовать себя хорошо. Мы делали много хороших вещей. Важная победа, которую мы можем использовать как фундамент, чтобы становиться лучше.

– Насколько тяжело далась победа?
– В плей-офф каждая победа даётся тяжело. Мы в третий или четвёртый раз заканчиваем с ними в овертайме.

– Какую игру ожидаете от соперника во Владивостоке?
– Посмотрим. Мы знаем, как они играют против нас у них и у себя. Наша цель – играть в свою игру. Сегодня мы стали ближе к этому.

– Заметили, что Основин персонально играл по Дронову?
– Что происходит на льду, дело игроков. Я не видел этого.

– Как нивелировать фактор Дальнего Востока?
– Мы будем жить по своему расписанию, как и раньше. Не будем ничего менять. Никаких оправданий в плей-офф. Играешь теми картами, что есть. Перелёты, травмы – что есть, то есть.

– Нет опасений, что соперник нашёл противоядие против вас? Есть ли у команды план «Б»?
– У нас было много шансов пробить их вратаря, но мы не смогли забить. Их вратарь играет очень хорошо. Мы пока не в лучшей форме. Но постепенно это приходит. У нас было много отличных шансов, просто не удалось реализовать. Мы рады победе, но знаем, что нам нужно быть лучше. Соперник играет хорошо.

– Всё ли в порядке с Шабановым?
– Все, кто играет, в порядке, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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