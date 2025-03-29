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Козлов — о победе «Салавата» со счётом 8:2: держали удар, когда соперник вызывал подраться

Козлов — о победе «Салавата» со счётом 8:2: держали удар, когда соперник вызывал подраться
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал крупную победу своей команды над «Сибирью» (8:2) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4)     0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4)     2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4)     3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5)     4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5)     5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5)     6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5)     7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4)     8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)    

«Интересный получился матч. Пропустив две шайбы, ребята продолжали играть в том ключе, в котором планировали. В большинстве молодцы, реализовали моменты. Держали удар, когда соперник вызывал подраться, Ремпал молодец. Ребята, когда нужно, отъезжали, чтобы не поддаваться на провокации. Это хоккей, мужской вид спорта, никто не хочет проигрывать. В хоккей играют настоящие мужчины», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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