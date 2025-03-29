Козлов — о победе «Салавата» со счётом 8:2: держали удар, когда соперник вызывал подраться

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал крупную победу своей команды над «Сибирью» (8:2) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Интересный получился матч. Пропустив две шайбы, ребята продолжали играть в том ключе, в котором планировали. В большинстве молодцы, реализовали моменты. Держали удар, когда соперник вызывал подраться, Ремпал молодец. Ребята, когда нужно, отъезжали, чтобы не поддаваться на провокации. Это хоккей, мужской вид спорта, никто не хочет проигрывать. В хоккей играют настоящие мужчины», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.