Козлов ответил на вопрос, как не расслабиться «Салавату» после двух разгромных побед

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, как его команде не расслабиться после двух разгромных побед.

— Как не расслабиться после таких игр?

— Это ни о чём не говорит, мы едем в Сибирь, где будет всё по-другому, болельщики будут гнать их вперёд. Важность следующей встречи понимаем и мы, и они. Забудьте про счёт, у нас не та группа лидеров, которая спустит ситуацию. Мы всё понимаем, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команда Виктора Козлова одержала победу над «Сибирью» со счётом 7:0. Во втором матче — 8:2.