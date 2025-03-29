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«Он сам получает удовольствие». Козлов — о семи голевых передачах Джоша Ливо в двух матчах

«Он сам получает удовольствие». Козлов — о семи голевых передачах Джоша Ливо в двух матчах
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о семи голевых передачах форварда уфимцев Джоша Ливо в двух матчах серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (8:2, 2-0).

— Ливо переквалифицировался в ассистента в этих играх.
— Джош выигрывал кубки, он знает, что нужно для этого. Я очень доволен, как он себя ведёт в раздевалке.

— Почему не получается забить у Ливо?
— То, что он делает для команды и как выводит партнёров на ударные позиции, думаю, он сам получает удовольствие. Я доволен его игрой и лидерскими качествами, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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