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Главный тренер «Салавата Юлаева» — о 15 шайбах в двух матчах: даже не предполагал такое

Главный тренер «Салавата Юлаева» — о 15 шайбах в двух матчах: даже не предполагал такое
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал 15 заброшенных шайб своей команды за два матча серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

— Могли ли ожидать, что за два матча 15 раз поразите ворота соперника?
— Если честно, такое даже не предполагал. По накалу и эмоциям непростая серия. Там ребята с характером, бьются все, стараются, никто не прокатывается. Что касается счёта, важна сама игра, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команда Виктора Козлова одержала победу со счётом 7:0. Во втором матче — 8:2.

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