«Локомотив» обыграл «Торпедо» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».

Первую шайбу на 16-й минуте встречи забросил Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Георгия Иванова. Вторую шайбу на свой счёт записал Георгий Иванов.

Напомним, в первой встрече плей-офф КХЛ «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.