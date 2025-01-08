«Локомотив» обыграл «Торпедо» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шалунов (Берёзкин, Иванов) – 15:45 (5x4) 2:0 Иванов – 59:43 (en)
Первую шайбу на 16-й минуте встречи забросил Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Георгия Иванова. Вторую шайбу на свой счёт записал Георгий Иванов.
Напомним, в первой встрече плей-офф КХЛ «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.
Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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