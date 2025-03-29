«Динамо» М — СКА: составы команд на вторую игру 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав «Динамо»:
Фото: ХК «Динамо» Москва
Состав СКА:
Фото: ХК СКА
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
В первом матче серии «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.
Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.