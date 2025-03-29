Скотт Уилсон стал автором первого хет-трика в истории «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (8:2) стал автором первого хет-трика уфимцев в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

В этой встрече форвард забросил три шайбы в ворота соперника подряд, ранее ни один хоккеист «Салавата Юлаева» не забрасывал такое количество шайб за один матч в плей-офф КХЛ.

Также в этой игре Уилсон отметился тремя результативными передачами.

Сезон-2024/2025 32-летний канадец начинал в магнитогорском «Металлурге». В составе «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон забросил девять шайб и сделал 14 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата.