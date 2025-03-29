Скотт Уилсон стал автором первого хет-трика в истории «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (8:2) стал автором первого хет-трика уфимцев в истории розыгрышей Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4) 0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5) 1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4) 2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4) 3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5) 4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5) 5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5) 6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5) 7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4) 8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)
В этой встрече форвард забросил три шайбы в ворота соперника подряд, ранее ни один хоккеист «Салавата Юлаева» не забрасывал такое количество шайб за один матч в плей-офф КХЛ.
Также в этой игре Уилсон отметился тремя результативными передачами.
Сезон-2024/2025 32-летний канадец начинал в магнитогорском «Металлурге». В составе «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон забросил девять шайб и сделал 14 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата.
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