Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой игрока минского «Динамо» (3:5, 0-2) Криса Тирни.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – ЦСКА и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Напомним, в конце третьего периода, когда прозвучал свисток, Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).