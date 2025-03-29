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Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков дисквалифицирован на один матч

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков дисквалифицирован на один матч
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Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой игрока минского «Динамо» (3:5, 0-2) Криса Тирни.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – ЦСКА и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в конце третьего периода, когда прозвучал свисток, Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).

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