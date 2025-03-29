Главный тренер «Торпедо» Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:2) во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Очень хорошее впечатление от игры нашей команды, к сожалению, не было результата. Жажда борьбы порадовала, это даёт надежду на то, что команда будет в полном порядке в третьей игре в Нижнем Новгороде. Был короткий разговор после первого периода, потому что начали не так уверенно, дали сопернику слишком много уважения. Самое важное, что ребята приняли те слова, которые были сказаны. После этого нам просто не хватило времени, чтобы дожать, забить гол, который дал бы возможность выигрывать матч.

Соглашусь, что нам не хватало игрока на пятаке. Но ты сам должен находить возможности для взятия ворот. Ребята начали это делать со второго периода, было хорошее движение шайбы в большинстве. Это обнадёживает. Хочется, чтобы надежда превращалась в реальность. Не сомневаюсь, что ребята приобрели в этих матчах, а не потеряли. Да, мы проигрываем 0-2, но серия состоит из семи матчей. Мы должны идти от игры к игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.