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Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Торпедо»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Торпедо»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды над «Торпедо» (2:0, 2-0) во втором матче плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шалунов (Берёзкин, Иванов) – 15:45 (5x4)     2:0 Иванов (Алексеев) – 59:43 (en)    

«Тяжёлая игра, готовимся дальше. После первого периода «Торпедо» добавило или «Локомотив» сбавил? Здесь палка о двух концах. То большинство, которое приходило одно за другим, наверное, в заблуждение нас ввело. Это игра, человеческий фактор, никуда от этого не деться.

Замена Сурина? Мы не Сурина заменили. Мы дали переварить ему первый матч плей-офф. Молодой пацан, эмоции. На следующую игру готовится. Как игра Бута? Нормально. Увидим ли 13-го нападающего? У нас нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть. От этого отталкиваемся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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