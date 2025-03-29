Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды над «Торпедо» (2:0, 2-0) во втором матче плей-офф КХЛ.

«Тяжёлая игра, готовимся дальше. После первого периода «Торпедо» добавило или «Локомотив» сбавил? Здесь палка о двух концах. То большинство, которое приходило одно за другим, наверное, в заблуждение нас ввело. Это игра, человеческий фактор, никуда от этого не деться.

Замена Сурина? Мы не Сурина заменили. Мы дали переварить ему первый матч плей-офф. Молодой пацан, эмоции. На следующую игру готовится. Как игра Бута? Нормально. Увидим ли 13-го нападающего? У нас нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть. От этого отталкиваемся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.