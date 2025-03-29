Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды над «Торпедо» (2:0, 2-0) во втором матче плей-офф КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шалунов (Берёзкин, Иванов) – 15:45 (5x4) 2:0 Иванов (Алексеев) – 59:43 (en)
«Тяжёлая игра, готовимся дальше. После первого периода «Торпедо» добавило или «Локомотив» сбавил? Здесь палка о двух концах. То большинство, которое приходило одно за другим, наверное, в заблуждение нас ввело. Это игра, человеческий фактор, никуда от этого не деться.
Замена Сурина? Мы не Сурина заменили. Мы дали переварить ему первый матч плей-офф. Молодой пацан, эмоции. На следующую игру готовится. Как игра Бута? Нормально. Увидим ли 13-го нападающего? У нас нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть. От этого отталкиваемся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
20:05
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
18:55
-
18:48
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:13
-
17:54
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:33
-
17:07
-
16:59
-
16:27
-
16:11
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:26
-
14:04
-
13:45
-
13:30
-
13:12
-
12:50
-
12:32
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:11