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Матвей Мичков забил гол во втором матче подряд после увольнения Джона Тортореллы

Матвей Мичков забил гол во втором матче подряд после увольнения Джона Тортореллы
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый перерыв. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:26     2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:55     2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57     2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:40     2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp)     3:3 Мичков (Конечны) – 30:35    

Российский нападающий Матвей Мичков открыл счёт в этом матче, ему ассистировали Трэвис Конечны и Егор Замула. Отметим, что 20-летний форвард забил во втором матче подряд после увольнения главного тренера клуба Джона Тортореллы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В предыдущей игре с «Монреалем» (6:4) россиянин отметился дублем и одной результативной передачей.

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