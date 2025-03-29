Матвей Мичков забил гол во втором матче подряд после увольнения Джона Тортореллы
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый перерыв. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:26 2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:55 2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57 2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:40 2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp) 3:3 Мичков (Конечны) – 30:35
Российский нападающий Матвей Мичков открыл счёт в этом матче, ему ассистировали Трэвис Конечны и Егор Замула. Отметим, что 20-летний форвард забил во втором матче подряд после увольнения главного тренера клуба Джона Тортореллы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В предыдущей игре с «Монреалем» (6:4) россиянин отметился дублем и одной результативной передачей.
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