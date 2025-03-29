Матвей Мичков забил гол во втором матче подряд после увольнения Джона Тортореллы

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый перерыв. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий Матвей Мичков открыл счёт в этом матче, ему ассистировали Трэвис Конечны и Егор Замула. Отметим, что 20-летний форвард забил во втором матче подряд после увольнения главного тренера клуба Джона Тортореллы.

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В предыдущей игре с «Монреалем» (6:4) россиянин отметился дублем и одной результативной передачей.