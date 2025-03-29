Кучеров забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ и набрал очки в восьмом матче подряд

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече. Таким образом, 31-летний форвард забросил свою 33-ю шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 106 (33+73) очков в 69 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кучеров остаётся вторым в гонке бомбардиров НХЛ, на два очка отставая от нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, в активе которого 108 (29+79) очков.