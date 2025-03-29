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Кучеров забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ и набрал очки в восьмом матче подряд

Кучеров забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ и набрал очки в восьмом матче подряд
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече. Таким образом, 31-летний форвард забросил свою 33-ю шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 106 (33+73) очков в 69 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кучеров остаётся вторым в гонке бомбардиров НХЛ, на два очка отставая от нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, в активе которого 108 (29+79) очков.

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